Scontro sulle risorse stanziate dal governo

Sul tema carcere si è aperto poi il dibattito in consiglio comunale. Ferdinando Pulitanò (Fd’I) secco nei confronti della maggioranza: "Vi siete resi conto della drammatica condizione in cui versano le carceri italiane quando è cambiato il Governo" e ha parlato di "melenso buonismo ipocrita". Il capogruppo Luca Negrini è tornato su quella che ha chiamato "la questione della concretezza: 250 milioni di euro per edilizia carceraria, 7.500 nuove assunzioni di agenti di Polizia penitenziaria in due anni e più di 2 milioni di euro per l’accoglienza mamma-figli nelle strutture carcerarie" stanziati dall’attuale Governo.

Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena) "sovrappopolamento e reinserimento sociale restano i grossi problemi del carcere" e "il Governo sta facendo cose importanti, ma ci vuole tempo". Per il Pd, Francesca Cavazzuti ha insistito sulla necessità di incrementare le pene detentive alternative al carcere. Giovanni Silingardi, M5s ha osservato: "Il decreto carceri introduce sì l’assunzione di agenti, ma in modo insufficiente rispetto alle esigenze. I problemi si risolvono con risorse economiche che dipendono dalle scelte politiche".

Nell’intervento conclusivo Camporota ha ribadito l’impegno dell’amministrazione e rivolgendosi "alla concretezza della destra" ha invitato i consiglieri d’opposizione a impegnarsi concretamente presso il Governo affinché si trovino le risorse per realizzare i lavori urgenti di ristrutturazione di cui il carcere necessita; oltre che sul versante delle nuove assegnazioni di personale penitenziario e per sostenere il volontariato.