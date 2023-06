Scontro tra auto e furgone Hera, grave 49enne

Grave incidente ieri mattina intorno alle 6 sulla strada statale Canaletto nei pressi del ponte dell’Uccellino, a San Matteo di Modena. Secondo i primi accertamenti, un’auto Volkswagen Passat si è scontrata con un camioncino di Hera (modello Isuzu) che è finito fuori strada. Proprio il conducente del furgone, un uomo di 49 anni di Modena, ha avuto la peggio e si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara. Ferite lievi invece per l’automobilista 32enne che è stato medicato al pronto soccorso. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale, entrambi viaggiavano in direzione Modena.