Scontro tra auto sulla Statale, grave un anziano

Grave incidente ieri pomeriggio a Cà di Sola. Un uomo di 84 anni residente a Sassuolo è ora ricoverato all’ospedale di Baggiovara e la sua prognosi rimane riservata. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, intervenuta sul posto per rilievi di legge, il sinistro è avvenuto lungo via Statale, all’altezza dell’incrocio con via Modena. Per cause ancora in corso di valutazione da parte degli inquirenti, la Citroen sulla quale viaggiava C.M., l’84enne sassolese, si è scontrata lateralmente con un’Opel sulla quale si trovavano H.P., 61enne di Castelnuovo, e A.G., una 18enne anch’ella residente a Castelnuovo. L’impatto tra i due veicoli è stato piuttosto violento e, appunto, ad avere la peggio è stato l’84enne, mentre sia il 61enne sia la 18enne sono usciti illesi dall’incidente. Sul posto, oltre alla polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, anche i soccorritori del 118, che viste le condizioni dell’anziano coinvolto hanno anche chiamato sul posto l’elisoccorso. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolverà la situazione clinica della persona rimasta ferita. Intanto, la dinamica dell’incidente è appunto al vaglio della polizia locale, che sta cercando di ricostruire come sia avvenuto lo scontro tra le due auto (per ora è certo soltanto che sia stato un impatto laterale), ai fini di attribuire le relative responsabilità per quanto accaduto.

m.ped.