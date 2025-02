Scontro tra autobus e macchina. Ferita una donna su una Fiat 500

Incidente con un’anziana rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ieri pomeriggio a Spilamberto. A essere coinvolte sono state una corriera in servizio sulla linea 731 Modena – Vignola e una Fiat 500, a bordo della quale si trovava appunto la donna rimasta ferita. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in via Quartieri. Pare che alla base dello schianto ci sia stata una mancata precedenza, ma sono in corso accertamenti. La corsa era partita alle 14,30 dall’autostazione di Modena, con arrivo previsto a Vignola alle 15,30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. L’anziana ferita è stata condotta all’ospedale di Baggiovara con lesioni di media gravità. I ragazzi diretti a Vignola sono stati caricati dalla corsa successiva, quelli di Spilamberto sono scesi perché già arrivati a destinazione.

m.ped.