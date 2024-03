SCONTRO TRA PARTITI

Sull’episodio interviene anche Modena Volta Pagina, che sottolinea come "ultimamente Modena salga sempre più spesso agli onori delle cronache, purtroppo per le ragioni peggiori – affermano – Se i codici identificativi o le body-cam per gli agenti riuscissero a mettere fine a questi episodi che infangano

la divisa li si introduca, così non si può continuare".

Interviene anche Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Modena: "Sarà la magistratura a stabilire la legittimità dell’arresto, ma politicamente dispiace assistere – dice –

al costante processo di strumentalizzazione delle forze dell’ordine da parte di una certa sinistra che continua,

in modo imperterrito, a delegittimare chi indossa la divisa, non perdendo tempo

a scagliarsi contro chi, quotidianamente, serve lo Stato".

"Venga sentito subito il testimone. Se, come emerge da fonti aperte, a colpire per primo i carabinieri è stato il soggetto poi portato in caserma, di cosa parliamo? – aggiunge Piergiulio Giacobazzi

Capogruppo Forza Italia – I Carabinieri sono leali servitori dello Stato".

Rifondazione Comunista invece "esprimere solidarietà e vicinanza a Idrissa Diallo – affermano – condanniamo questa ennesima violenza da parte di esponenti delle forze dell’ordine che sempre più spesso paiono dimenticare i principi costituzionali, a cui devono invece ispirare

il proprio operato".