Scontro tra una moto e una mountain-bike Resta ferito il vicesindaco Gianni Sgarbi

E’ rimasto ferito e ha riportato diverse fratture, il vicesindaco di Cavezzo Gianni Sgarbi coinvolto nel primo pomeriggio di ieri in un incidente all’incrocio tra le vie Verdi e Cavour. Sgarbi, 67 anni, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con una mountain bike guidata da un 24enne. Entrambi procedevano a bassa velocità, ma l’impatto è stato inevitabile e sono finiti a terra. Ad avere la peggio è stato il vicesindaco che ha riportato alcune fratture e diverse ferite. Pur essendo cosciente, ma facendo fatica a respirare, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 e condotto a Baggiovara per accertamenti a seguito dei quali sono state riscontrate fratture alle costole e alla scapola, con sospetta perforazione di un polmone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica. A supporto, gli agenti della Polizia Locale dell’Area Nord per chiudere al traffico il tratto interessato dall’incidente. A Sgarbi, sono arrivati gli auguri di pronta guarigione della sindaca di Cavezzo Lisa Luppi. "Ho sentito il figlio che mi ha rassicurato sulle condizioni del padre – spiega –. A Gianni va il nostro in bocca al lupo perché si rimetta presto. Lo aspettiamo quanto prima".

a.g.