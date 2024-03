Scooter e go-kart rubati recuperati dagli agenti della Polizia Locale

Uno scooter e un go-kart, oggetto di furto e nascosti da un deposito di arbusti in via dei Prati, sono stati recuperati dalla Polizia Locale di Formigine. Gli agenti si sono attivati a seguito della segnalazione di un cittadino: una volta sul posto gli agenti hanno localizzato i due veicoli dando modo ai proprietari, che non si erano accorti del furto, di recuperare i mezzi.

"Anche in questo caso, come capita sempre più frequentemente, la collaborazione dei nostri residenti – il commento della Polizia Locale Susanna Beltrami – è stata indispensabile per portare a termine con successo l’operazione".