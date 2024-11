Scoperta discarica abusiva. Resti di demolizioni nei campi

Calcinacci, interi pezzi di muri intonacati, lastre di cemento amianto e anche un mare di rifiuti domestici, pneumatici, due cerchioni, sporte della spesa piene di altro pattume. È la discarica a cielo aperto che gli agenti di Polizia Locale di Finale hanno individuato qualche mattina fa attorno a Finale e Massa Finalese durante un servizio di controllo mirato alla tutela ambientale. Lungo via Albero e via Fruttarola, dunque proprio in piena campagna, sono stati notati grossi cumuli di rifiuti abbandonati: si tratta in particolare di materiali provenienti soprattutto dall’attività edilizia e da demolizioni che sono stati gettati in mezzo ai campi verosimilmente nelle ore notturne. In una nota, il Comune di Finale informa che è stata già presentata denuncia contro ignoti. Quello degli abbandoni di rifiuti è purtroppo un problema ricorrente, e lungo le strade attorno a Finale non è raro vedere sacchetti di spazzatura gettati forse dalle auto, ma in questo caso siamo di fronte a un vero e proprio ‘carico’ di rifiuti, trasportati quasi certamente da un furgone e da un camion.

