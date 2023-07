Scoperta targa a ricordo pilota statunitense abbattuto a Montese nel 1945

Nell’ambito di ’Fratelli sulla montagna’, la rievocazione storica sulla Seconda guerra mondiale, organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune e del Trebbo, che si è svolta con successo sabato e ieri, è stata scoperta una targa a ricordo del pilota statunitense, tenente Philip T. Lehman, del 66° Fighter Squadron, 57° Fighter Group il cui aereo fu colpito il 3 marzo 1945 dal fuoco di una Flak tedesca e precipitò a Montello di Qua. Il capitano della squadriglia, Leon E. Jansel, dichiarò che lo vide alzarsi di altitudine sopra la montagna a nord di Montese, "poi – raccontò – vidi il suo aereo cadere su un’ala e schiantarsi a L-558-251 ed esplodere al momento dell’impatto. Non vidi Lehman paracadutarsi e nemmeno il rilascio della cabina". Enrico Bellisi, che abitava a un paio di centinaia di metri dall’impatto, raccolse i resti carbonizzati del giovane pilota, costruì una rudimentale bara inchiodando assieme quattro assi e l’inumò a lato della strada. Ora riposa nel cimitero americano in Firenze. É stato il montesino Giovanni Sulla, con l’ausilio dell’Ambasciata statunitense, a portare alla luce la storia di questo pilota. Enrico Bellisi aveva conservato due pezzi del velivolo e Sulla ha trovato resti della flak che lo abbatté. Si sta pensando di esporli in una struttura museale.

w. b.