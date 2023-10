Scoperta una pera mai catalogata: "È un antico frutto dimenticato"

Il Per Russlin è una pera antica dell’Appennino modenese che non era mai stata catalogata prima d’ora. Lo ha stabilito l’Università degli studi di Bologna che ha effettuato il Dna a tre piante che si trovano a Missano di Zocca. L’annuncio sarà dato ufficialmente sabato a Missano in occasione della seconda festa del Per Russlin (inizia alle 10), ideata e promossa dal giornalista dendrogastronomico concordiese Carlo Mantovani, con lo scopo di valorizzazione quest’antico frutto tipico del territorio tra Zocca e Guiglia, dove insistono ancora piante ultrasecolari. L’omaggio a questa pera, squisita, un dinosauro miracolosamente sopravvissuto all’industrializzazione agricola, inizierà col consueto elogio a questi patriarchi, a cura dell’ideatore e promotore dell’evento, Carlo Mantovani, del Movimento Paesaggezza.

Seguiranno gli interventi di Stefano Fogacci, del Consorzio Agro silvo castanicolo dell’Appennino Modenese, di Gino Quartieri, referente della condotta di Slow food Vignola e Valle del Panaro, di Federico Ropa, sindaco di Zocca e Last but not least, dell’esperto Claudio Claudio Buscaroli del Centro Ricerche Produzioni Vegetali, che ha eseguito l’esame del Dna alle tre piante. Seguirà la visita guidata a cura di Ivano Gorzanelli dell’Azienda BMT, attualmente unico produttore di Per Russlin, e si potranno gustare piatti a base di questa pera e altre specialità montanare preparate dai cuochi del Gruppo iniziative Missano. Il Per Russlin è un frutto che da alcuni anni ha attirato su di sé l’attenzione di ricercatori. Gli esemplari presenti nel territorio di Missano sono rarissimi. Due si trovano nell’Azienda agricola BMT. In passato erano più numerosi, ma tanti si sono persi nel corso dei secoli. Non si tratta quindi di una coltivazione intensiva, ma di nicchia. Il Pero Russlin non ha bisogno di trattamenti, sopravvive in modo naturale. A livello gastronomico è considerato una specialità, che va soltanto cotta al forno o bollita, e c’è chi la bolle anche assieme alle castagne. Impareggiabile, confermano i buongustai, è la crostata, con le immancabili losanghe, perché si vuole che questo delizioso frutto, dimenticato, sia protagonista anche visivamente, ancor prima di tagliarlo a fette, col suo inconfondibile colore rossiccio e l’irresistibile profumo.

Walter Bellisi