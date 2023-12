Scoperto e arrestato al volante dell’auto rubata

Doveva essere in carcere per tentata rapina, invece è stato "pizzicato" (poi arrestato per davvero) dai carabinieri mentre era alla guida di un’automobile rubata. E’ successo domenica scorsa a Vignola, nel corso di un’operazione di controlli straordinari disposti dai carabinieri sul territorio, per mettere in atto azioni di prevenzione e contrasto ai reati predatori nella zona della valle del Panaro. Tornando all’episodio, il fermo dell’auto a bordo della quale è stato trovato l’uomo che avrebbe dovuto essere in carcere, è avvenuto in serata. I militari, appunto, hanno intimato l’alt a un soggetto di 41 anni che non solo avrebbe dovuto scontare una pena detentiva, ma che stava guidando anche un’auto risultata rubata solo poche ore prima nel territorio di Savignano sul Panaro.

Nello specifico, il 41enne era stato condannato in via definitiva a un anno di reclusione per una tentata rapina avvenuta nel 2017, con provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. Durante le loro verifiche, per giunta, i carabinieri hanno contestato all’uomo anche il rifiuto di volersi sottoporre agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel complesso, fanno sapere dall’Arma, durante questa operazione straordinaria sul territorio del Vignolese sono state identificate 87 persone e controllati 61 veicoli. Peraltro, sempre dall’Arma rendono noto che questi controlli straordinari, pianificati nell’intera provincia di Modena, "proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle zone cittadine, industriali e commerciali più esposte a furti e ad altri reati contro il patrimonio". m.ped.