Scoperto il covo dei ladri Nel bottino 47 paia di occhiali

Era sicuramente il covo o, piuttosto, il ‘deposito’ di una banda di ladri particolarmente attiva sul territorio. Infatti all’interno i carabinieri hanno trovato centinaia di euro di refurtiva. Il bottino, che comprendeva anche mazzi di chiavi di alcune abitazioni, era stato sicuramente lasciato momentaneamente nella struttura per poi essere recuperato dai balori. Parliamo di un casolare abbandonato nella zona nord della città dove nei giorni scorsi i militari hanno effettuato controlli mirati. I sopralluoghi, infatti, erano volti a verificare eventuali edifici abbandonati ed abusivamente occupati, al fine di rintracciare persone colpite da provvedimenti restrittivi, recuperare refurtiva e disvelare nascondigli ove possano essere nascoste sostanze stupefacenti. Nell’edificio sono spuntati diversi oggetti provento di furto: parliamo di 47 paia di occhiali, completi di custodia, un i-pod, 3 navigatori satellitari e un kit di emergenza per veicoli, tre mazzi di chiavi di abitazioni e due chiavi di autovetture, due orologi. La notte successiva i militari sono tornati nell’edificio, sorprendendo un 33enne, denunciato per invasione di edifici.

v.r.