Scoperto il monumento al partigiano Cesana: "Ricordare pure Bortolotti"

È stato scoperto sabato a Picciniera di Gombola di Polinago il monumento a ricordo di Franco Cesana, partigiano caduto in combattimento a soli 12 anni. È stato voluto dalla Sezione ANPI Prignano-Polinago, in particolare da Walter Telleri, con il sostegno dell’ANPI Provinciale Modena. Erano presenti Vanni Bulgarelli, presidente ANPI, Giulia Manzini, presidente FIAP, Roberta Muccini consigliera delegata della Provincia, i sindaci Simona Magnani di Polinago e Mario Fantini di Prignano, la consigliera comunale Margherita Zanasi di Maranello. "Abbiamo voluto ricordare Franco Cesana – ha detto Vanni Bulgarelli –, quello che è considerato il più giovane partigiano d’Italia dando finalmente una visibilità più degna al luogo dove è stato ucciso. La vicenda di questo ragazzino di confessione ebraica deve essere un monito per chiunque minacci i diritti, la libertà in particolare delle minoranze". La sezione ANPI Polinago - Prignano ha proposto di inserire nel cippo anche il ricordo della tredicenne Francesca Bortolotti di Picciniera, deceduta nel febbraio 1945 nella sua casa di fronte a quella dove trovò la morte Cesana. Era stata colpita da una raffica mentre si recava al vespro.

w. b.