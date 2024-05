Scoppia una caldaia a San Cesario di Modena: tre feriti, 27enne gravissimo

Modena, 15 maggio 2024 – Nella serata di ieri in una abitazione di via Modenese a San Cesario è avvenuto uno scoppio che ha coinvolto una caldaia in casa.

Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, si tratta di un italiano di 27 anni ora ricoverato in Rianimazione al Centro grandi ustionati di Parma. Feriti anche due uomini di 62 e 63 anni: probabilmente i tre erano intenti ad effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchiatura. Sul posto la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Vignola, oltre al 118 e ai carabinieri.