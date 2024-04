Scoppia il rogo in azienda, salvi gli operai

Un incendio di notevoli dimensioni è scoppiato ieri in tarda mattinata a Campogalliano, alla Italkappa Logistics con sede in piazzale delle Nazioni. Per cause in corso di accertamento, verso le 13.15 le fiamme sono divampate dal tetto del capannone, dove si trovavano alcuni operai di una ditta esterna che stavano lavorando, posizionando della guaina quale copertura. Il forte calore ha determinato lo scioglimento della parte del tetto in vetroresina: il materiale infiammato è colato dentro alla struttura, cadendo su alcuni bancali sui cui c’erano vari oggetti di plastica che hanno, a loro volta, preso fuoco.

Sul posto sono giunti i mezzi dei Vigili del Fuoco, quattro da Modena e due da Carpi, tra cui due autopompe, un’autoscala e un’autobotte. Un intervento massiccio di 14 unità che hanno impiegato quasi quattro ore per spegnere le fiamme, agendo su due fronti (il tetto e il magazzino interno), impedendo al tempo stesso il propagarsi dell’incendio al resto del capannone.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, i sanitari del 118 e i tecnici Arpae per i rilievi di competenza. Per fortuna non si è registrato alcun ferito, ma il capannone ha subito danni ingenti: è agibile dal punto di vista strutturale ma non utilizzabile, per la mancanza di una parte del tetto, e il fumo che si è diffuso dentro.

Maria Silvia Cabri