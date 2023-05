Scopre i ladri, negoziante aggredito: "Tamponato e spinto fuori strada"

Scena da film d’azione all’alba di ieri a San Felice, dove i ladri hanno preso di mira il negozio di biciclette ‘Alessi Bici’. L’altra notte, il titolare Alessandro Alessi ha rischiato di rimanere ferito.

Signor Alessi, il suo negozio è stato ancora preso di mira dai ladri. A che ora è scattato l’allarme?

"Il primo segnale alle 5.09, il secondo alle 5.11. Dopo due minuti ero con il mio furgone davanti al negozio. Ero in allerta perché nei giorni scorsi i ladri avevano colpito alcuni colleghi in provincia di Reggio e Parma".

Quando è arrivato i ladri erano ancora lì?

"Sì, ho visto 4 persone davanti alla porta di ingresso (scassinata, ndr) ed un quinto sul furgone che volevano usare per trasportare le bici. C’era anche un’auto".

Questa volta ha rischiato di rimanere ferito. Cosa è successo?

"Appena i ladri mi hanno visto hanno tirato un grosso sasso che ha sfondato il vetro anteriore del mio furgone, cosa inusuale perché di norma non ti affrontano, ma fuggono. Da lì ho capito che le loro intenzioni erano altre. I ladri hanno cercato di inseguirmi con il loro furgone, dopo poco hanno fatto dietrofront e a quel punto ho girato il mio mezzo e li ho inseguiti, non per bloccarli, ci mancherebbe, ma per poter dare informazioni in diretta ai Carabinieri su quale direzione stavano prendendo. Loro si sono fermati a fari spenti e sono saliti su un altro mezzo e li ho visti all’ultimo. Mi hanno puntato e tamponato ad alta velocità, facendomi finire fuori strada in un campo di grano. Poi, hanno abbandonato il loro furgone distrutto 300 metri più avanti e sono scappati a bordo dell’auto".

Chi è intervenuto delle forze dell’ordine?

"Subito i Carabinieri di Mirandola, poi quelli di San Felice ed infine Carpi, molto efficienti e disponibili. Ho saputo che il Comune da più di un anno ha presentato un progetto per mettere le telecamere ai varchi in zona sud e industriale, ma non hanno avuto riscontri".

Quante volte sono già venuti i ladri?

"Più di 30, ho perso il conto. Furti andati a segno 4".

Qual è il suo stato d’animo? "Mi sento tranquillo, perché dopo la seconda-terza volta ci fai l’abitudine".

Ieri in tanti hanno manifestato vicinanza ad Alessi, tra questi anche il sindaco Michele Goldoni che con il vicesindaco Bruno Fontana si è recato al negozio. "Auspichiamo che vengano svolte rapide e tempestive indagini – ha detto Goldoni –. Come Comune abbiamo messo in campo tutte le iniziative possibili. Chiederemo un potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine. Nel polo industriale sono attivi i varchi e c’è un progetto di potenziamento della videosorveglianza che è al vaglio del Ministero dell’Interno".

Angiolina Gozzi