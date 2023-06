Scoprendo la cucina senza confini di ’Ad maiora’

In via Nazario Sauro, nei locali che erano della Contrada della Scimmia e in seguito del Pernilla, dove dagli anni ’90 per due decenni, si potevano incontrare star del jazz del calibro di Eddie Henderson, Stefano Bollani, Fabrizio Bosso, ecco un’insegna gourmet, aperta da poco più di un anno con un’interessante e meditata cucina d’avanguardia, selezionata tra le nuove aperture più interessanti del 2022, ai The Fork Awards. La formazione del patron, lo chef piacentino Gioele Merli, dopo l’alberghiera, avviene all’estero, tra Australia, Londra e Giappone, incuriosito da altre culture e attirato dalle contaminazioni di cucine così diverse da quella mediterranea, mentre impara l’inglese e conosce Eleonora, di Spilamberto, che diventa la sua compagna. Dopo cinque anni, tornerà in Italia, per aprire a Modena e dedicarsi a una cucina senza confini, fortemente influenzata dalla cultura asiatica e orientale, espressiva di astrazioni che oggi sono parte della cucina internazionale, ma ieri erano viste con sospetto, come ad esempio carne e pesce oppure pesce e formaggio, che coabitano nella stessa ricetta. Ed ecco i ravioli ripieni di sgombro affumicato, con concassè di pomodoro, burro alla salicornia e petali di bonito Katsuobushi, un pesce povero, cotto a vapore, essiccato e pressato, servito a leggerissimi veli, che in Asia e Giappone viene consumato a colazione; ma anche i cappellacci al cacao anatra e Grasparossa; o il rombo chiodato con scalogni fondenti. Le preparazioni vengono eseguite a vista, grazie a una cucina open space dove Gioele prepara i piatti davanti all’ospite, che può scegliere alla carta o decidere per il menu degustazione Omakase (Mi fido di te), attraverso 4 portate a discrezione dello chef, mentre la sala è una certezza nelle abili mani di Sandro Rigillo, competente e attento, con una carta vini non solo territoriale. Ad maiora, il nome dato all’insegna, incarna l’intraprendere con ottimismo nuovi traguardi ed è quanto di più beneaugurante possa esservi.

Luca Bonacini