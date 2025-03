Scoprire e valorizzare i borghi. Una rete per l’accoglienza

Domenica scorsa, al centro Tazio Nuvolari, rappresentanti dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli, assieme ad aziende e associazioni del territorio, hanno incontrato rappresentanti istituzionali dei Comuni di Civitella di Romagna e di Galeata, per confrontarsi sul tema dell’accoglienza turistica e coltivare modelli di accoglienza e ospitalità capaci di valorizzare le esperienze turistiche e favorire la scoperta dei nostri borghi.

"L’idea – ha spiegato Mauro Rinaldi, assessore del Comune di Savignano - nasce dall’esigenza di studiare e poi sviluppare modelli di turismo lento e fare rete, con l’incontro fra chi ha il compito di fare promozione - le istituzioni e le associazioni di promozione territoriale - e gli operatori direttamente interessati all’accoglienza turistica. La perfetta riuscita dell’evento e il gradimento manifestato dai presenti ci rende felici e anche consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta".

Federico Poppi, assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni, ha poi aggiunto: "L’incontro di domenica a Savignano è stato un’importante occasione di confronto con i Comuni romagnoli presenti, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra le comunità locali e promuovere modelli innovativi di accoglienza e ospitalità. Abbiamo condiviso strategie per valorizzare il concetto di "Comunità ospitale", un approccio basato sulla collaborazione attiva tra enti pubblici, Pro Loco, operatori economici e cittadini per costruire un’accoglienza autentica e coinvolgente. Ringrazio l’assessore Rinaldi e la Pro Loco di Savignano per aver organizzato, insieme all’Unione, questa bellissima iniziativa. Stiamo già lavorando a un nuovo meeting per il prossimo anno".

