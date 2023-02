Scoprire ’la trama del mondo’ incontro col professor Chiaruzzi

Si avvicina il primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e il conflitto sembra tutt’altro che vicino a una soluzione. Nel mondo, poi – come ha ricordato anche l’arcivescovo nella sua Lettera alla città – ci sono altre 170 guerre spesso dimenticate. In questo orizzonte, le relazioni internazionali acquiscono un’importanza e un valore fondamentale. Sarà questo il tema dell’incontro "La trama del mondo nella guerra d’Ucraina" che Civitas Europa, Centro Europe Direct e Comune di Modena hanno promosso per venerdì 10 alle 18.45 presso la Galleria Europa di piazza Grande. Interverrà il profesor Michele Chiaruzzi, docente di Storia delle dottrine politiche e di relazioni internazionali dell’università di Bologna, autore del libro "La trama del mondo" (Mondadori), un viaggio nelle relazioni fra i Paesi come campo del sapere occidentale. Il testo vuole offrire un confronto consapevole sul tema della guerra e della pace, che da diversi mesi è tornato al centro. Direttore del Centro ricerche per le relazioni internazionali dell’Università di San Marino, già dal 2008 il professor Chiaruzzi è ambasciatore in Bosnia ed Erzegovina per l’antica Repubblica.

s. m.