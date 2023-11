Scoprire lo Storchi passeggiando

Indossate le cuffie, c’è un ’Teatro’ tutto da scoprire. È come una ‘passeggiata esplorativa’ ma anche un percorso iniziatico, il nuovo progetto che il duo italo austrialiano Cuocolo - Bosetti ha ideato per Emilia Romagna Teatro: una performance itinerante (rivolta a venti spettatori alla volta) all’interno del teatro Storchi e nei suoi luoghi più segreti, accompagnata dalla voce narrante di una figura femminile. Il curioso spettacolo ‘site specific’ debutterà domani sera alle 20.30.

Da ormai vent’anni Renato Cuocolo e Roberta Bosetti lavorano anche in spazi non teatrali come musei, gallerie d’arte, hotel e case, per riflettere sul sottile equilibrio fra privato e pubblico e sui meccanismi di costruzione dell’identità culturale, così come sul valore della memoria e sul ruolo dell’arte nella formazione della coscienza collettiva. Fra le ‘passeggiate esplorative’ che hanno creato negli ultimi anni, anche ’The Walk’ o ’Underground’, presentate a festival internazionali: nel 2017 il festival ’Vie’ dedicò una personale al duo.

In questa performance, gli spettatori (muniti di audioguide) saranno accompagnati a ‘scoprire’ il teatro Storchi, inoltrandosi dietro le quinte, sul palcoscenico, perfino nelle stanze più nascoste e silenziose. A condurli sarà la voce di una figura femminile, una donna che cammina: ogni spazio dell’edificio assume quindi una dimensione narrativa, perché "la donna attraversa non solo il teatro ma anche il tempo che l’ha cambiato – spiegano i due artisti –. Cammina e pensa, ha un teatro nella testa. Guarda le cose come non le abbiamo mai viste". E parla di sé ma anche con ogni spettatore. "Il teatro come edificio – aggiungono le note di presentazione – viene così indagato nel suo potere di creare e costruire comunità, nel suo essere una casa comune in cui anche il tempo può acquistare significato".

La performance ha una durata di un’ora e 15 minuti. Dopo il debutto, verrà replicata il 14, 16 e 23 novembre e il 14 dicembre alle 20.30, il 27 novembre e 11 dicembre alle 19, e in quattro mattinate domenicali, il 19 e 26 novembre, e il 3 e 17 dicembre alle 11. Fra novembre e dicembre sono previste anche sei repliche destinate alle scuole, sempre in orario mattutino.