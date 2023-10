Scossa, controlli nelle scuole

La scossa di

terremoto che ha colpito ieri pomeriggio intorno alle 15,45 la provincia di Rovigo, si è sentita distintamente anche in diversi comuni della Bassa modenese, tra cui Carpi ma soprattutto Finale Emilia, città già duramente colpita dal sisma del 2012. La magnitudo stimata nell’epicentro (comune di Ficarolo nel rodigino) è stata di magnituto 4.2. Per precauzione, gli studenti che si trovavano nelle scuola finalesi (liceo Morandi e Its Calvi) sono usciti, e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per un sopralluogo, allo scopo di controllare che non ci fossero danni alle strutture, che comunque a ieri sera non risultavano esserci.