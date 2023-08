Scossa di terremoto 3.1 a Frassinoro: paura in Appennino Modenese e Reggiano

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1, all’1,32 della notte tra lunedì e martedì, ha fatto tremare l’Appennino modenese e reggiano. Nessun danno, fortunatamente, a persone o cose e non risultano richieste d’intervento ai Vigili del fuoco.

Solo paura per chi è stato svegliato dal botto ondulatorio in piena notte. L’epicentro è stato registrato a 6 km dal comune di Frassinoro, non distante da Villa Minozzo (Reggio), e a 15 chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito, oltre che nell’epicentro Frassinoro, anche a Pievepelago, Riolunato, Palagano e Fiumalbo, mentre nel versante dell’Appennino reggiano la zona interessata è stata quella di Villa Minozzo, Toano, ma anche il territorio di Ventasso e Castelnovo Monti.