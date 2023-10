Scossa in classe col ’dissuasore’. Il distributore dei dispositivi:: "Difesa personale, legge lacunosa"

C’è anche un po’ di Modena in quel taser, anzi, in quel dissuasore elettrico (nelle prossime righe scopriremo infatti che sono due cose diverse) utilizzato dallo studente di 15 anni che ha ferito al gluteo il suo compagno di classe a San Lazzaro di Savena la settimana scorsa. Lo strumento è stato venduto su internet e in Italia gli unici a distribuirli è la società Defence System guidata dal ceo modenese Marc Busin. Da 25 anni sul mercato dei sistemi di protezione personale, importano dalla Germania e distribuiscono oltre che dissuasori anche spray al peperoncino da 20 ml e bastoni estensibili.

Busin, perché è importante specificare che quello strumento era un dissuasore elettrico e non un taser?

"Perché il taser è un’arma vera e propria, il dissuasore elettrico no".

Qual è in concreto la differenza?

"Il dissuasore elettrico non è uno strumento per far male, ma come dice la parola serve a dissuadere, ad allontanare o prevenire eventuali aggressioni. Provoca al massimo un crampo della persona colpita, non è né letale né lesivo, come hanno riconosciuto gli stessi tribunali".

Ma come è possibile che un 15enne possa averlo facilmente acquistato?

"Sui nostri siti Internet noi specifichiamo che la vendita è vietata ai minori di 16 anni, non so dove l’abbia preso ma consideriamo che su internet è possibile acquistare senza problemi anche una carabina. Come fai per esempio a impedire a un 15enne di acquistare alcolici in supermercato? Il vero problema è il vuoto normativo che c’è in Italia".

Cosa intende?

"In Italia non c’è come in altri Paesi, per esempio la Germania, una normativa che disciplina con precisione l’utilizzo degli strumenti di difesa personale. Una lacuna che a noi personalmente è costata un mucchio di soldi e di tempo in tribunale per decine di cause, tutte vinte. L’unica legge esistente risale a 50 anni fa e riguarda il concetto di ‘naturale destinazione di uno strumento’".

Si spieghi.

"Io per esempio posso acquistare una pistola di macellazione per uccidere i maiali in una normale ferramenta. Quella stessa pistola però può ammazzare anche un uomo. La legge dice che io non posso girare con quel tipo di pistola a meno che non sia un operatore del reparto carni e mi stia recando in un macello, altrimenti sono denunciabile per porto di arma impropria".

E cosa c’è che non va in questa legge?

"È insufficiente perché regola in maniera ’negativa’, cioè dice cosa non posso fare. E invece occorrerebbe una norma che dicesse, in positivo, quali sono gli strumenti di difesa personale che posso portare con me. Noi chiediamo un’equiparazione tra dissuasore elettrico e spray".

Ma quanti dissuasori elettrici vendete?

"Pochi in Italia perché appunto non si possono portare in giro nonostante gli effetti non siano più invasivi dello spray al peperoncino di 20 ml, che invece può essere tranquillamente acquistato in farmacia, dal tabaccaio, e portato dappertutto".

E allora perché quei pochi comunque il dissuasore lo comprano lo stesso?

"Perché in casa lo puoi tenere e usare regolarmente, come il bastone estensibile".

Il dissuasore potrebbe essere però più pericoloso dello spray.

"No, fa tanta scena perché ha un voltaggio di 500mila volt, ma in realtà parliamo di un amperaggio (che è la vera misurazione di quanto può far male) molto basso. L’accendigas che si usa per attivare il fornello di casa può fare più male".