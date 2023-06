Scosse di terremoto, nessun danno

Lievi scosse di terremoto sono state registrate, nella prima mattinata di ieri, sul confine tra le province di Modena e Reggio Emilia. Secondo quanto riporta il sito dell’Ingv, un primo movimento tellurico, di magnitudo 3 con una profondità di 31 chilometri, è stato individuato nella zona di Prignano, sul nostro appennino, alle ore 8.01. Poi la terra ha tremato di nuovo con due scosse di magnitudo 2.2. e 3.2 nell’ora e mezza successiva. L’epicentro in questo caso è stato individuato nella zona di Castellarano, in territorio Reggiano.

Alle 9.27 un’altra piccola scossa a Prignano (2.1) e ancora a Castellarano con l’ultima ’vibrazione’ della terra alle 18.41. Non sono stati segnalati danni e non ci sono state richieste di soccorso o sopralluogo alle forze dell’ordine. Anche la sala operativa dei vigili del fuoco non ha ricevuto richieste di intervento.