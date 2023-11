Scout ambasciatori di pace: "Viaggio in Corea emozionante"

Quando la loro mente ripercorre il ricordo delle giornate trascorse in Corea del Sud, un sorriso gli attraversa il volto. Quello di ieri è stato un pomeriggio emozionante per i sedici scout modenesi reduci dal Jamboree, che hanno incontrato otto sindaci del territorio per raccontare la loro esperienza. Voluto dallo stesso Baden Powell per promuovere la pace e l’incontro tra i popoli, il Jamboree è il più grande campo scout giovanile del mondo. Tenutosi per la prima volta nel 1920, attualmente si svolge ogni quattro anni in un paese diverso. Il 2023 è stato l’anno della Corea del Sud che, tra le migliaia di partecipanti, ha ospitato, nella località di SaeManGeum, anche il gruppo modenese composto da due sacerdoti, un capo accompagnatore e tredici, tra ragazze e ragazzi. "Sono state due settimane meravigliose – racconta Kimberly Serra, del gruppo Scout Soliera 1 – che ci hanno arricchito sia dal punto di vista formativo, sia personale. In Corea abbiamo ci siamo confrontati con persone di tanti paesi diversi e abbiamo vissuto un’esperienza che porteremo nel cuore per tutta la vita". Anche le avversità, come il tifone Khanun che ha costretto gli scout ad abbandonare anticipatamente SaeManGeum per recarsi nella città di Incheon, sono state occasione per socializzare. "Nella prima parte del viaggio, iniziata il 1° agosto – spiega Luca Michelini, capo scout del gruppo Modena 7 e capo accompagnatore in Corea del Sud –, abbiamo vissuto la bellezza dell’incontro con i gruppi scout di tutto il mondo. Dopo il trasferimento dovuto alla tempesta, fino al 13 agosto, abbiamo sperimentato l’accoglienza da parte dei coreani, che hanno sempre dimostrato disponibilità e affetto nei nostri confronti: sono state giornate indimenticabili". "Stare insieme, trasmettere messaggi positivi e mettere anima e cuore in una dimensione di comunità – le parole del sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli – sono i valori principali dello scautismo. Di fronte a un mondo in cui vediamo sempre più conflitti, promuovere una cultura dell’incontro è fondamentale. Esperienze come questa sono importanti per dare vita a una società più accogliente". Visibilmente emozionato tra i sindaci, c’era Umberto Costantini che, oltre a indossare la fascia tricolore per il Comune di Spilamberto, ricopre il ruolo di Bagheera nel gruppo Scout Spilamberto 1: "Qualche anno fa – le parole di Costantini – anche io partecipai a questo evento, quando si tenne a Londra. Oggi posso affermare con certezza che non potrei essere sindaco se non avessi imparato, proprio dagli scout, valori come il servizio e la dedizione nei confronti del prossimo".

Al termine della presentazione, sulla scia del motto "Draw your dream", ovvero "disegna il tuo sogno", che ha accompagnato le giornate del Jamboree, gli scout hanno donato ai sindaci la matita del Contingente italiano: uno strumento affinché ognuno, nel proprio piccolo, si renda promotore di pace.