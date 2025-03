Screening al servizio delle donne

Il Comune di Spilamberto ha aderito al progetto "Salute in Comune", per sensibilizzare tutte le donne che ancora non rientrano nei programmi di screening del servizio sanitario nazionale e, più in generale, per evidenziare tra la popolazione l’importanza della prevenzione. Martedì 25 marzo dalle 9,30 alle 19, in piazzale Rangoni, saranno quindi allestite cliniche mobili che offriranno gratuitamente visite mediche ed esami diagnostici di secondo livello alle donne che vorranno sottoporsi a screening al seno. Ma non solo: tutti potranno fare un controllo cardiaco e un prelievo gratuito venoso, tramite cui si verificherà il rischio cardiaco attraverso la verifica ematica. Per prenotarsi a queste visite il numero verde è: 800 616109.

m. ped.