"Scritta contro Meloni da condannare"

"Ferma condanna per le scritte contro la presidente del Consiglio Meloni a Modena". Sono le parole dell’eurodeputato Pd Stefano Bonaccini riferite alle scritte comparse a Modena contro la presidente Giorgia Meloni. "Non mi stancherò mai di ripeterlo – rimarca Bonaccini – la destra si batte nelle urne se si è capaci. Nessuna critica o posizione politica può passare per la violenza fisica e verbale, l’intimidazione e l’attacco alla persona". Quanto avvenuto "non ha nulla a che vedere con i valori della città di Modena e della comunità emiliano-romagnola e auspico che i responsabili possano essere individuati rapidamente e chiamati a rispondere delle proprie azioni".

’Meloni mazet’, in dialetto modenese, ’Meloni ammazzati’, questa la scritta minacciosa accompagnata dal simbolo della falce e martello scritta con la vernice spray su un muro in via Sgarzeria a Modena. Sul fatto indaga la Digos che sta analizzando le immagini video delle telecamere poste nella zona.

La segnalazione era arrivata dalla parlamentare Daniela Dondi ed era stata commentata dal senatore Michele Barcaiuolo.

Solidarietà anche dalla senatrice Enza Rando: "I valori etici e sociali che rappresentano la comunità di Modena sono incompatibili con le scritte vergognose apparse in città contro la presidente Giorgia Meloni. Sono gesti da non sottovalutare perché inquinano il dibattito democratico. Siamo convinti che l’alternativa a questo governo si costruisce con il valore della proposta politica".