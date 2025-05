Scritta contro Meloni: "Un attacco gravissimo . Odio politico, la sinistra ora rompa il silenzio"

La scritta ’Meloni mazet’ – ovvero ’Meloni ammazzati’ in dialetto – apparsa a Modena in via Sgarzeria e accompagnata dal simbolo della falce e martello, è un fatto gravissimo che va condannato senza ambiguità. Non si tratta di dissenso politico, ma di un vero e proprio incitamento alla violenza. Episodi di questo genere si stanno moltiplicando in tutta Italia in modo preoccupante, spesso durante manifestazioni e proteste dove compaiono insulti, minacce e simboli dell’estremismo più becero. E ciò che preoccupa ancora di più è il silenzio sistematico della sinistra davanti a fatti così gravi". Lo dichiara Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.

"Anche a Modena – prosegue il senatore – quello di via Sgarzeria non è un episodio isolato. Soltanto poche settimane fa la nostra sede di via Prampolini è stata nuovamente bersaglio di atti vandalici: l’ennesimo segnale di un clima d’odio sempre più pesante. Chi crede nella democrazia e nel confronto civile non può tacere di fronte a questi attacchi: servono condanne chiare, senza ambiguità, da parte di tutte le forze politiche. È ora che, sia a livello locale, sia nazionale, la sinistra prenda posizione una volta per tutte contro gesti d’odio politico, perché a forza di tacere il loro silenzio rischia di suonare sempre di più come un assenso".

"Ci auguriamo inoltre che le forze dell’ordine riescano al più presto a individuare i responsabili di questo gesto vile e intimidatorio e chiediamo che la scritta venga rimossa il prima possibile. Chi ricorre all’odio e alla violenza verbale o fisica non fa parte di un confronto democratico: è ora che anche la sinistra istituzionale dimostri con i fatti di non voler essere complice di questo clima avvelenato", conclude Barcaiuolo.

"Quanto accaduto in via Sgarzeria, con la comparsa di una scritta di una violenza inaudita contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta l’ennesimo segnale di un clima di odio e intolleranza che si sta diffondendo pericolosamente anche nella nostra città – aggiunge la deputata di Fratelli d’Italia Daniela Dondi – Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti gravissimi. È inaccettabile che l’odio politico si traduca in minacce esplicite. La responsabilità di questo clima - prosegue - ricade anche su una certa sinistra che, invece di condannare senza ambiguità questi episodi, preferisce minimizzare o voltarsi dall’altra parte. Un atteggiamento che, nei fatti, alimenta ulteriormente l’intolleranza. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno al presidente Meloni, che continua a servire l’Italia con determinazione e coraggio nonostante gli attacchi vili e intimidatori. Chiediamo a tutte le forze politiche, a partire da quelle di centrosinistra, un’assunzione di responsabilità e una condanna chiara e senza riserve". "Modena merita un confronto politico civile, non l’odio e la violenza verbale che oggi rischiano di degenerare. Serve un cambio di rotta immediato, nel rispetto della democrazia e delle istituzioni", conclude Dondi.