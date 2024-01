Scritte No Vax al Centro di Salute Mentale, condanna Ausl e sindaco

Modena, 10 gennaio 2024 – No Vax di nuovo in azione, questa volta presa di mira la sede del Centro di Salute mentale in via Paul Harris. Scritte contro i vaccini e legate alla pandemia sono infatti comparse nottetempo. A nome di tutta l’azienda sanitaria prende la parola Anna Maria Petrini, direttrice generale: “L’impegno in prima linea dei sanitari non verrà vanificato da atti vandalici ed intimidatori di questo genere e il lavoro di assistenza ai cittadini e di promozione delle vaccinazioni continuerà con ancora più forza quale strumento di prevenzione degli effetti più gravi di Covid e influenza. A condannare l’accaduto, peraltro ultimo di una lunga serie a Modena, è il sindaco Gian Carlo Muzzarelli: “Ennesimo atto vandalico - dice appunto il primo cittadino - che denota disprezzo per l’intera comunità. I responsabili siano presto individuati e perseguiti. Si tratta di atti, oltre ad arrecare danni materiali, offendono proprio chi si impegna a servizio della comunità”.