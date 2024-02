Scritte no-vax sui muri. Imbrattata la scuola

Ancora atti vandalici ai danni di un edificio pubblico: a essere prese di mira l’altra notte sono state le scuole medie San Giovanni Bosco di Campogalliano, i cui muri sono stati imbrattati con scritte no vax e simboli, inneggianti concetti contro la sostenibilità e le istituzioni. "E’ la rabbia il primo sentimento che si prova davanti a fatti come questi che colpiscono tutta la comunità, non solo scolastica – afferma la sindaca Paola Guerzoni –. E’ stata fatta immediatamente la denuncia e le forze dell’ordine indagano per identificare i colpevoli del reato. Contemporaneamente, ci siamo subito attivati contattando una ditta specializzata per procedere con la massima celerità alla pulizia delle pareti imbrattate". "Non è un caso che questi pericolosi soggetti scelgano di colpire una scuola – prosegue Daniela Tebasti, assessore alle Politiche scolastiche – il luogo dove si formano le menti pensanti del futuro, dove i valori della conoscenza e dell’approfondimento culturale, scientifico e sociale sono al centro della formazione delle nuove generazioni. L’intera comunità educante, scuola, famiglie e amministrazione saprà reagire anche a questo buio e amaro attacco e continuerà a formare i ragazzi alla legalità, al rispetto dei beni comuni e alle forme democratiche di libera espressione. Gli studenti riescono a capire bene la differenza tra un atto vandalico e una democratica manifestazione di idee". "Le scritte farneticanti e abbastanza incomprensibili apparse sui muri esterni della scuola – sottolinea David Toro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo San Giovanni Bosco – confermano ancor più quanto fondamentale sia il ruolo della scuola, soprattutto oggi. Agli autori di questo vile atto vorrei dire che noi siamo disponibili a educare anche voi".

m.s.c.