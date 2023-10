Scritte pro Hamas, denunciati quattro ragazzi

Hanno un nome ed un cognome gli autori degli atti vandalici accaduti a Mirandola ai danni di edifici pubblici e non solo, successivamente alla esposizione davanti al Municipio della bandiera israeliana decisa dall’amministrazione comunale, in segno di solidarietà dopo gli attacchi terroristici perpetrati da Hamas nei confronti del popolo israeliano. Si tratta di quattro ragazzi, di età compresa fra i 17 e i 22 anni, che nella giornata di ieri l’altro, il Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola ha deferito all’autorità giudiziaria. Contro di loro elevata l’accusa – aggravata - di imbrattamento e diffamazione. L’indagine aveva preso avvio allorquando, nella notte tra l’11 e il 12 ottobre, venivano imbrattate con vernice spray le mura Duomo di Mirandola, della Scuola comunale di Musica ed altri edifici cittadini, con scritte inneggianti ad Hamas, alla Palestina, nonché contenenti frasi offensive nei confronti del Comune di Mirandola e delle Forze di Polizia. Immediatamente gli agenti del Commissariato di Mirandola, contestualmente ai rilievi condotti dalla Polizia Scientifica, hanno potuto procedere all’acquisizione delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone interessate. Dalla loro visione e da accertamenti ulteriori, si è potuto risalire ai quattro giovani, dapprima notati in atteggiamenti sospetti e, poi, colti nell’atto dell’imbrattamento. Ottenute a loro carico anche altre informazioni, recuperate tramite analisi effettuate nell’ambito dei social network. I quattro – di cui due del posto, uno residente all’estero e uno residente in provincia – sono stati quindi deferiti per i reati di imbrattamento e diffamazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, con riferimento ai due maggiorenni, mentre i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Di risultato frutto di "un lavoro intenso agevolato dal supporto fornito dal circuito di videosorveglianza che ha permesso di analizzare a fondo la dinamica, identificando i quattro potenziali rei" parla l’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi che auspica "pene esemplari per chiunque si fosse macchiato di atti vandalici al patrimonio della comunità, aggravando la propria posizione con atteggiamenti estremisti e minatori".

Alberto Greco