Scrittori under 35, al via il premio letterario

Il Rotary Club Modena Muratori organizza l’ottava edizione del premio letterario. Spirito del concorso è di raccogliere ed incentivare la creatività e il lavoro culturale di giovani artisti. In questa edizione si è deciso di ricomprendere anche quegli autori che vogliano utilizzare la forma del racconto disegnato. Il concorso è aperto a chi non ha ancora compiuto il 35° anno d’età. I racconti devono essere inviati entro e non oltre il primo marzo compilando il form sul sito internet www.rotarymodenamuratori.it. Il premio per il vincitore consiste in un buono per l’acquisto di libri per un valore di 750 euro. I dodici racconti migliori saranno oggetto di un libro, la cui pubblicazione e diffusione saranno supervisionati dal Rotary Club Modena L.A. Muratori.