"Scrivere incentiva lo spirito critico"

"La scrittura è un esercizio fondamentale per poter stimolare la riflessione e lo spirito critico nei giovani". E’ per questo che il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, diretto da Aldo Sisillo, ha deciso di sostenere questa edizione del Campionato di giornalismo debuttando come sponsor. Ha particolarmente apprezzato alcuni articoli realizzati dai ragazzi relativi alle arti e ha scelto di premiare l’Ic Ferrari di Maranello per una pagina in cui gli alunni hanno ripercorso le funzioni della musica, "compagna di vita sin dall’antichità". Agli autori dell’articolo il teatro ha offerto il fumetto di un’opera.

Sul fronte della divulgazione ai giovani, il Teatro Comunale si impegna non solo ad incentivarne la frequentazione attraverso apposite facilitazioni, ma anche a produrre nuovi titoli oppure titoli di repertorio adattati appositamente per questa fascia di pubblico.