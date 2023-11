"Scrivo di migranti per raccontare la Storia"

"Non dargli un nome se no ti affezioni, diceva una vecchia a Lampedusa quando nell’orto giocavo con un pulcino". Lucia, ostetrica e volontaria del centro di accoglienza della ‘sua’ isola, ha capito da adulta, davanti ai volti restituiti dal mare, cosa volesse dire: ce lo racconta in modo intenso, allo stesso tempo poetico e disturbante Elena Bellei, scrittrice e giornalista modenese. La sua ultima fatica, ‘Non dargli un nome’, è un racconto corale che – attraverso personaggi come Jumelle, che porta in grembo il figlio di uno stupro, o suo fratello Thiam, alla ricerca di un riscatto a Parigi – mette insieme tanti pezzi di un unico grande puzzle umano. A legarli tra loro è proprio Lucia, figura spartiacque, isola per le storie naufraghe che le arrivano tra le braccia. Il libro, edito da Incontri, verrà presentato il 10 dicembre in Piazza Grande, in occasione della 75esima edizione della rassegna di editoria modenese LibriAMO.

Elena, da dove nasce la necessità di indagare l’epopea delle migrazioni?

"Sì, parlerei proprio di necessità. La decisione di scrivere non nasce quasi mai da una curiosità ma da uno stato d’animo. Volevo essere là dove passa la Storia, esserci col corpo, per vedere, ascoltare e sentire. Mi sono documentata sul campo. A Lampedusa ho intervistato i volontari, i medici, i pescatori, e soprattutto gli uomini e le donne ospiti del centro d’accoglienza. Poi il lavoro di ricerca si è spostato a Parigi dove molti di loro dicevano di voler andare, volevo capire cosa succede dopo".

Centrali, nel suo racconto, sono le figure femminili: donne, madri, ma anche un dio donna e la terra che ‘partorisce popoli’. Un tema di genere contemporaneo e urgente.

"Questi migranti attraversano l’inferno, e forse non sarebbe giusto fare una graduatoria di sofferenze, ma le donne pagano di più, proprio per il fatto di essere donne. Guardare la Storia da un punto di vista femminile offre molte chiavi di lettura, anche sul nostro presente insanguinato da conflitti. Un mondo di guerre che le donne non hanno voluto, ma sono rimaste inascoltate. A Lampedusa ho incontrato una giovane antropologa che con i suoi studi è riuscita a dimostrare che in passato l’isola aveva un regime matriarcale e si venerava un dio femmina, credo intendesse un dio naturale, non il dio del patriarcato che, diciamolo, non ha fatto bene alle donne nel corso della Storia".

A un certo punto del libro Lucia si pone una domanda: "Ci sarà una cosa, almeno una cosa, che ci rende uguali?". Lei come risponderebbe?

"Tutti noi seppur differenti per origine, lingua, fede, condividiamo una prima casa, quella della pancia di nostra madre. Siamo venuti al mondo tutti allo stesso modo. Dovremmo cercare le nostre somiglianze piuttosto che le nostre differenze".

Nel libro si parla del potere delle storie ’come se, una volta messe al riparo, si potesse morire senza rammarico’. Come interpreta questo ‘potere’?

"Penso all’urgenza di dare un senso alla nostra vita, e di lasciare una storia dopo di noi. È quello che ripete Thiam che assieme a Lucia è uno dei protagonisti del romanzo. Lui viene dal Senegal, insiste sull’importanza delle parole. Nel suo paese i raccontatori di storie, i griot, fanno questo: tramandano, salvano dall’oblio. Qualcuno li ha paragonati ai fuler romagnoli, quelli che tramandavano fole, favole, narrazioni famigliari semplici senza eroismi. Per chi abbandona il paese d’origine è ancora più importante, per uscire dalla massa anonima, dall’ indifferenza dei numeri".