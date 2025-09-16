Scuola al via, tutti in classe : "Libertà di pensiero e rispetto per diventare buoni cittadini"

Sorrisi, timidezza degli sguardi, saluti e passi pieni di adrenalina per una nuova avventura che inizia nel segno della condivisione dei libri, della cura dei più piccoli e del rispetto reciproco. A Modena la prima campanella del nuovo anno scolastico è suonata per circa 28mila ragazze e ragazzi di primarie e secondarie, scandendo, alle scuole dell’Istituto comprensivo 4, l’inaugurazione di due casette di bookcrossing e di un’ambulanza pediatrica, mentre gli studenti della primaria De Amicis sono stati protagonisti di un flash mob per sensibilizzare alla pace e alla cittadinanza attiva, con il Comune che aderisce all’appello ’Noi non ci voltiamo dall’altra parte’.

Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora Federica Venturelli hanno voluto salutare gli studenti che sono rientrati in classe o ci sono entrati per la prima volta e, con loro, genitori, insegnanti e collaboratori delle scuole modenesi, accogliendo alunne e alunni dell’Istituto comprensivo 4, recandosi prima alla scuola secondaria di primo grado Ferraris, in via Divisione Acqui 160, e poi alle scuole primarie Palestrina, in via Marcello 51, e Saliceto Panaro.

"È significativo aver aperto l’anno scolastico con due iniziative che valorizzano il ruolo dei libri e della lettura nella crescita, grazie a una collaborazione tra il mondo della scuola, i comitati genitori e le associazioni – ha sottolineato Mezzetti – I libri sono libertà, permettono di viaggiare con la propria immaginazione e conoscere altri mondi. Io vi auguro di leggere tanti libri che alimenteranno la vostra curiosità, premessa essenziale a far crescere le vostre conoscenze. Voi avete uno strumento che appare ormai indispensabile nelle nostre esistenze, il cellulare. Io non vi dirò di non usarlo ma vi esorto a non limitarvi solo a quello. I libri saranno parte della vostra vita, leggeteli con piacere e non come sacrificio. Un grande scrittore come Daniel Pennac ha sempre detto che non ci dobbiamo sentire obbligati a terminare un libro che non ci piace. Mettiamolo da parte, lo riprenderemo in un altro momento, e cercatene un altro che più di quello vi può catturare, appassionarvi".

"Dialogo, senso critico e talenti" sono le parole chiave a cui l’assessora Federica Venturelli ha affidato il suo messaggio di auguri ad alunni e famiglie: "In momenti di ansia o paura affidatevi alle parole, chiedendo aiuto alle vostre famiglie, agli insegnanti agli amici, per vivere la scuola e la vita con gioia e pienezza".

In particolare, alle Ferraris e alle Palestrina sono state inaugurate due casette di bookcrossing, realizzate da Franco Guerzoni, frutto della collaborazione tra studenti, genitori, dirigenza e volontari di associazioni modenesi, come Città e scuola e I love Modena Est: l’obiettivo è di alimentare, attraverso queste piccole e colorate dimore di libri la condivisione di testi.

Nel corso della giornata, alla primaria ’De Amicis’ di viale Caduti in Guerra 82 è stato avviato il progetto ’Tessitori di Pace’ con un flash mob. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere tra gli alunni i valori della convivenza civile, della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Il presidente della Provincia, Fabio Braglia, ha inaugurato la scuola Jolly al Polo Selmi Corni che ha un grande valore strategico per l’edilizia scolastica modenese e non solo, perché consente di poter fruire di spazi innovativi e sicuri per tutti gli istituti superiori che sono e saranno nella necessità di utilizzare aule, come oggi accade per quelle scuole in cui stiamo lavorando a miglioramenti sismici e strutturali. Si tratta di una grande novità per il nostro territorio a beneficio dell’offerta didattica e degli oltre 36mila studenti che frequentano le scuole superiori". Sempre ieri è stata inaugurata anche la nuova palestra nell’area del polo scolastico Leonardo.