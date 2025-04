Scuola Alberghiera, trenta diplomi

Consegnati nei giorni scorsi i diplomi ai trenta allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni che lo scorso giugno, oltre all’esame finale di specializzazione in cucina, sala o pasticceria, hanno superato anche quello di Eurhodip, un’associazione alla quale aderiscono 160 istituti alberghieri di 35 Paesi e anche lo Ial Emilia-Romagna (l’ente che gestisce l’istituto di Serramazzoni) che ha la vicepresidenza.

Per conseguire il diploma gli allievi, che un anno fa sono andati in Portogallo e Spagna nell’ambito del programma Erasmus+, hanno sostenuto prove scritte e orali in inglese su materie tecniche e di cultura generale. "Il diploma Eurhodip attesta competenze riconosciute a livello internazionale - dichiara la direttrice della Scuola Alberghiera Giovanna Cammelli –. Per i nostri ragazzi rappresenta un’ulteriore specializzazione che consente loro di entrare più facilmente nel settore non solo in Italia, ma anche all’estero".

w.b.