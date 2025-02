Scuola Cavazzi, è sciopero: "Troppi disagi"

Si definiscono "esasperati" gli studenti dell’istituto superiore Cavazzi Sorbelli di Pavullo. La ragione? "I troppi disagi che subiamo quotidianamente dall’inizio dell’anno, a causa della gestione dei fondi da parte dell’amministrazione scolastica", spiegano i rappresentati di istituto. Dopo innumerevoli lamentale, hanno così deciso di ‘passare ai fatti’, indicendo due mattinate di sciopero, mercoledì e giovedì, con un picchetto davanti ai cancelli della scuola dalle 8 alle 13.

"E’ da settembre che facciamo notare i problemi che ci sono – spiega Sara Mecagni, una delle rappresentanti di istituto – e non abbiamo mai ricevuto risposta, né, soprattutto, soluzioni. Partiamo da una priorità: manca un’uscita di sicurezza a norma. Metà dell’immobile è in ristrutturazione per il cantiere, alcune classi sono nei container esterni alla struttura: nel caso dovesse verificarsi un’emergenza, come un incendio, un terremoto, da che parte usciremmo noi, dato che il cancello è chiuso a chiave sigillato, e dunque l’uscita di sicurezza è inagibile? A ciò si aggiunge la mancanza, nei container, della campanella: in caso di urgenza come verrebbero avvisati gli studenti?". Altro notevole disagio lamentato dagli alunni riguarda i servizi igienici: "A scuola siamo 1038 studenti, tra liceo, tecnico e professionale - prosegue Sara - e funzionanti sono meno di dieci bagni. I rimanenti sono chiusi dall’inizio dell’anno con il nastro bianco e rossa da segnaletica".

A tutto questo si aggiungono "cancellazioni de facto di numerosi viaggi d’istruzione e progetti scolastici, e ciò causa l’inesistenza nel nostro istituto del Dsga (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) che gestisce e autorizza le spese. Su tutta la scuola solo una o due classi andranno in gita e alcuni progetti vengono pagati in anticipo dai professori. Eppure, ci è stato detto che le risorse economiche ci sono, ma ciò che non viene effettuato sono i pagamenti, per questioni burocratiche e amministrative: si pensi alle tapparelle rotte e ai pannelli che servono a riparare dal sole, sono stati comprati ma non li possono montare perché non sono stati pagati".

Il dirigente scolastico, Stefano Graziosi, interpellato al riguardo, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Da parte sua la Provincia (la gestione del fabbricato rientra nelle sue competenze) ha fatto invece sapere che "su alcuni bagni è già stato fatto un primo intervento, mentre su altri, seppur funzionanti, occorrono investimenti significativi perché ci sono problemi idraulici strutturali. È una situazione che ci e` stata segnalata e su cui abbiamo intenzione di intervenire con lavori risolutivi, seppur onerosi dal punto di vista economico poiché´ molto complessi". Lo scorso 18 febbraio, su richiesta del sindaco Davide Venturelli, si è svolto un incontro con i tecnici della Provincia per fare il punto e in quell’occasione c’è stato anche un sopralluogo.

Maria Silvia Cabri