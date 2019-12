Già venerdì sera la Provincia si era espressa in modo netto: «Il Corni è senz’acqua, la scuola rimane chiusa». Sembrava, però, che lo stop dovesse durare solo fino a ieri. E invece, ieri, è arrivata la ‘doccia fredda’ (si può dire?): domani niente lezioni non solo al Corni, ma anche al Selmi. In pratica il polo Leonardo è ‘fuori uso’. Il motivo? «Il plesso – spiega la Provincia – non è fruibile a causa di una perdita dell’impianto di adduzione idrica. I nostri tecnici sono al lavoro per predisporre un bypass provvisorio che consenta il ripristino della fornitura di acqua e la successiva riparazione del guasto». In parole...

Già venerdì sera la Provincia si era espressa in modo netto: «Il Corni è senz’acqua, la scuola rimane chiusa». Sembrava, però, che lo stop dovesse durare solo fino a ieri. E invece, ieri, è arrivata la ‘doccia fredda’ (si può dire?): domani niente lezioni non solo al Corni, ma anche al Selmi. In pratica il polo Leonardo è ‘fuori uso’. Il motivo? «Il plesso – spiega la Provincia – non è fruibile a causa di una perdita dell’impianto di adduzione idrica. I nostri tecnici sono al lavoro per predisporre un bypass provvisorio che consenta il ripristino della fornitura di acqua e la successiva riparazione del guasto». In parole povere, vista la mancanza di acqua i servizi igienici non possono essere utilizzati. Il problema appare più serio del previsto e, per questo, si sta studiando una soluzione provvisoria per poi intervenire in modo definitivo.

Forse qualche ragazzo avrà accolto la notizia con favore – due giorni di scuola in meno, a quell’età, fanno gola – ma la Rete degli studenti di Modena, invece, è subito intervenuta per denunciare la situazione. Sotto accusa, in particolare, la mancata sospensione delle lezioni al Selmi, com’era invece accaduto al Corni. «La mattina – spiegano – gli studenti si sono ritrovati con le macchinette, i rubinetti e i neo installati erogatori e depuratori di acqua non funzionanti, oltre che con i servizi igienici inagibili. La reazione – raccontano – è stata immediata: durante la prima ora di lezione gli studenti dell’istituto si sono organizzati per protestare di fronte alla decisione di tenere aperta la scuola nonostante la mancanza di acqua potabile. Alle 9.10 ai ragazzi è stato annunciato il ritorno dell’acqua, poco dopo però è stato detto loro di non berla, poiché non potabile. Alle 10.30, all’interfono, la dirigente scolastica ha comunicato a tutti la sospensione delle lezioni, che proseguirà fino a lunedì (domani, ndr)».

Dice la rappresentante degli studenti del Selmi Giorgia Di Lorenzo: «Episodi come quello di questa mattina (ieri, ndr) vanno inseriti all’interno di un quadro piuttosto critico rispetto alla struttura edilizia del nostro istituto. Da oltre 5 anni il Selmi utilizza dei prefabbricati nel cortile interno per supplire alla mancanza di aule all’interno della scuola: a causa di questo problema, anche quest’anno quattro classi nella scuola si trovano a non avere un’aula fissa, spostandosi ai cambi d’ora. L’anno scorso è partita la costruzione del nuovo edificio, che verrà dato in gestione all’IIS Selmi, ponendo quindi rimedio al problema del sovraffollamento della scuola».

Morgan Bazalgette della Rete degli Studenti Modena aggiunge: «Anche il Corni, da numerosi anni, soffre di problemi di edilizia all’interno della sua sede presso il Polo Leonardo: ci sono aule in cui, in inverno, fa decisamente freddo. Questo non è purtroppo un caso isolato – attacca il giovane –, sono diversi gli edifici della nostra provincia che necessitano di interventi strutturali e di manutenzione straordinaria. Chiediamo pubblicamente un incontro alla Provincia il prima possibile per chiarire la situazione del polo Leonardo e per affrontare la questione dell’edilizia scolastica a Modena».