Scuola, Davide finisce l’esame e sale a cavallo

L’emozione che serpeggiava giovedì mattina tra gli alunni della scuola media di San Cesario, in procinto di affrontare l’orale del loro primo vero esame, era tanta. Ma, una volta concluse le interrogazioni e all’uscita dal plesso, i ragazzi non si sarebbero mai aspettati di assistere a una scena a dir poco insolita. Un loro compagno, Davide Testi, è stato accolto da Federica Ferrari del ‘circolo ippico Panaro’ in sella al cavallo ‘Lude-Fan-De-Marren’. Il quattordicenne ha stretto un legame indissolubile con l’animale, che fa parte della terapia per aiutarlo a superare il suo deficit di attenzione, in quanto affetto dal disturbo ‘Adhd’. L’iniziativa era stata organizzata qualche giorno prima dalla madre, Silvia Vecchiè, e dalla stessa Ferrari, amica di famiglia. A controllare che tutto si svolgesse in sicurezza c’era un agente della polizia locale. Così Davide ha cavalcato, per l’ennesima volta, il suo caro amico e, in questo modo, la giornata è diventata davvero indimenticabile, sia per lui che per i suoi compagni. Anche i professori hanno accolto l’iniziativa con un sorriso e con un po’ di malinconia, perché i loro alunni spiccheranno il volo verso il futuro. La mamma di Davide, Silvia, racconta: "Mio figlio aveva capito che stavamo organizzando qualcosa – sottolinea –. Mi aveva sentito parlare al telefono con Federica. Eppure la sorpresa per lui è stata indescrivibile. Quando ha visto Federica in sella al suo caro amico, la felicità si leggeva chiaramente sul suo volto. È stato un momento molto bello, che resterà nella memoria di tutti. La terapia con il cavallo lo aiuta a superare il suo deficit di attenzione. E così è nata l’iniziativa di giovedì scorso: abbiamo pensato che sarebbe stato un bel regalo per lui fargli trovare il cavallo all’uscita da scuola". E aggiunge: "Voglio ringraziare il circolo ippico Panaro – prosegue Silvia – che ha trasportato l’animale fino all’entrata del plesso". Le fa eco l’amica Federica Ferrari: "Davide è molto affezionato a Lude-Fan-De-Marren e volevamo rendere speciale il suo esame di terza media. Abbiamo contattato la polizia locale che ha ci ha fornito l’assistenza. In questo modo siamo riusciti a portare a termine l’iniziativa. Del resto, Davide, grazie alla terapia con il cavallo, ha fatto passi da gigante e ci sembrava bello coronare in questo modo il percorso di studi alle medie. Spesso i ragazzi, che soffrono di questo patologia molto seria, non ricevono il supporto adeguato. Le cure necessarie sono molto costose e servirebbe un servizio pubblico che aiutasse questi studenti".

Matteo Radogna