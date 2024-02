Scuola dell’infanzia, prima pietra. Via all’iter per un nuovo polo

Verrà posata, sabato mattina alle 11, la prima pietra della nuova scuola dell’infanzia che sorgerà nell’area di via Ghiarella, a Fiorano Modenese. La cerimonia, a suo modo simbolica, dà il via all’iter che porterà alla realizzazione del polo scolastico di Spezzano e comprende anche la costruzione di una nuova scuola primaria e della palestra in via don Minzoni, che verranno realizzate in seguito insieme alla rotatoria all’incrocio tra via Ghiarella e via don Minzoni. Tornando alla scuola dell’infanzia, che sostituirà l’attuale ‘Villa Rossi’, sarà un edificio all’avanguardia per le opportunità didattiche, sicuro sul piano sismico, autosufficiente dal punto di vista energetico, con emissioni in atmosfera minime, in quanto ad energia quasi zero (NZEB), spazio "non solo come costruito ma – dice l’assessore ai lavori pubblici Monica Lusetti – ma ‘sentito’, di relazione e creatività".

Alla cerimonia, accompagnata dalla musica della banda ‘Flos Frugi’, saranno presenti, oltre al presidente della Provincia Fabio Braglia, il sindaco di Fiorano Francesco Tosi, gli assessori Monica Lusetti e Luca Busani, la dirigente scolastica del Comprensivo ‘Francesca Bursi’, Ilaria Leonardi e i ragazzi delle classi di terza media della scuola ‘Bursi’. Particolare cura è stata posta al tema della mobilità e della sicurezza, con la creazione di una pista ciclabile, percorsi pedonali oltre ai parcheggi. E’ in corso anche la realizzazione di due spazi pavimentati: uno in prossimità della sosta degli autobus a creare una piccola zona pedonale di attesa, un altro come piazzetta urbana davanti all’ingresso della futura scuola dell’infanzia: un luogo di aggregazione sociale, che tra l’altro crea un filtro tra la scuola e la sede stradale.

Stefano Fogliani