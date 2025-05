Scuola di danza, rubate le casse

Brutta sorpresa martedì per Giulia Pugnaghi, direttrice artistica della scuola di danza e palestra Movimento Unico. Al suo arrivo, la donna ha trovato la porta d’ingresso scassinata e si è accorta del furto subito: durante la notte, ignoti si sono introdotti nei locali e hanno portato via due casse a colonna professionali utilizzate per le lezioni. Un colpo mirato, che fortunatamente non ha coinvolto altri materiali di valore, ma che ha comunque provocato danni stimati in oltre 2.500 euro tra attrezzature sottratte e danni alla porta. "Ho dovuto sostituire subito le casse e riparare la porta – racconta Pugnaghi – anche perché ci stiamo preparando per il saggio dei nostri allievi ed è necessario continuare gli allenamenti".