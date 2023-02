Scuola di Marano, il sindaco a Fd’I: "Finanziamenti regolari"

Che cosa sta succedendo coi finanziamenti per la nuova scuola elementare di Marano? A chiederlo, in un’interrogazione presentata alla Giunta della Regione, è Luca Cuoghi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Il consigliere – si legge nella relativa nota diffusa ieri - vuole capire per quale motivo sia stato chiesto per due volte un finanziamento per la demolizione della vecchia scuola…Proprio per questa demolizione risulta che il comune abbia richiesto un primo finanziamento in cui pare si preveda la realizzazione del nuovo stabile nella stessa area (Parco delle Bocce), poi un secondo finanziamento, per lo stesso intervento, invece, con la previsione dell’opera in un’altra area (Parco dell’Elefante)". "Appare chiaro – rimarca Cuoghi – che il primo finanziamento ottenuto non sia attinente all’intervento che il Comune di Marano sul Panaro vuole realmente effettuare".

Da parte sua il sindaco di Marano, Giovanni Galli (foto), precisa che Cuoghi "fa confusione" perché i finanziamenti richiesti "sono per la costruzione della nuova scuola al Parco dell’Elefante" e sono addirittura 3 (ognuno per i 3 stralci previsti), di cui 2 già confermati ("del secondo abbiamo avuto conferma solo pochi giorni fa"). Tutti i fondi provengono dal Pnrr. Poi Galli chiarisce: "Entro fine anno partiranno i lavori della nuova scuola elementare di Marano. Un intervento fondamentale per il futuro della nostra comunità. L’interrogazione in questione riguarda un’errata corrige che abbiamo inviato nel 2022 riguardo a un documento in premessa alla richiesta di finanziamento, che conteneva un errore materiale, il quale non inficia l’assegnazione dei finanziamenti necessari, le cui schede fanno riferimento al progetto votato all’unanimità dal consiglio comunale nel 2017". Ultimo chiarimento anche sulla vecchia scuola al Parco delle Bocce: "Sarà demolita e saranno ricavati 2.500 mq in più di parco".

m.ped.