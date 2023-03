Scuola di Massa, sindacati col preside: "Il culto religioso non si può imporre"

E’ un coro di pareri in favore del dirigente scolastico di medie ed elementari di Massa Finalese, professor Tiziano Mantovani, quello raccolto l’indomani sulla sua decisione di vietare la benedizione pasquale in classe. Una decisione giusta, secondo il presidente della sezione modenese dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), professor Paolo Pergreffi (nella foto). "La laicità della scuola deriva dal principio di laicità dello Stato" afferma Pergreffi. "Il Concordato – aggiunge – prevede che l’insegnamento della religione cattolica sia una libera scelta delle famiglie e non possa essere imposta. Questo principio si estende per analogia anche agli altri momenti di espressione della religiosità, come le benedizioni. Bene ha fatto il dirigente della scuola di Massa a prevedere un momento distinto e facoltativo rispetto all’orario delle lezioni per la benedizione pasquale". Non si rassegna, invece, all’idea Don Carlo, il parroco di Massa. "Secondo me l’argomento della laicità non è un argomento convincente perché altrimenti l’impartizione della benedizione dovrebbe essere vietato in tutte le scuole, ma non è così. Io voglio andare più a fondo nella questione. Il dirigente mi ha fatto pervenire indirettamente un messaggio proponendomi di organizzare qualcosa nel parcheggio della scuola. La impartisco anche lì se per lui va bene, ma vorrei chiarire con lui la vicenda, perché non è possibile che venga mortificato tutto un paese per un problema accaduto altrove".

La materia per quanto se ne continui a discutere è stata autorevolmente risolta. E’ di questo parere il professor Vincenzo Pacillo, docente di Diritto Canonico a Unimore e direttore di Orfect, un centro interdipartimentale internazionale che si occupa di promuovere la giurisprudenza in materia di libertà religiosa e diritti umani. "Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di benedizioni e di altri atti di culto nelle scuole pubbliche – spiega Pacillo – è piuttosto chiaro. E’ vietato, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano effetti discriminanti. La norma nel testo unico istruzione 1994 costituisce attuazione del principio supremo di laicità dello Stato. Peraltro, ribaltando in parte quanto deciso dal Tar Emilia-Romagna nel 2016, il Consiglio di Stato nel 2017 ha affermato la legittimità dell’espletazione di benedizioni o altri atti di culto all’interno del plesso scolastico, ma solo ed esclusivamente quando questi siano facoltativi e si collochino al di fuori dell’orario scolastico". Condivide il sindacato. "L’orario curricolare – ribadisce il segretario provinciale Flc Cgil Claudio Riso – deve essere dedicato alla didattica, alle relazioni, all’insegnamento. Nessun problema per ciò che può essere concordato al di fuori dell’orario scolastico. Chi polemizza non fa che sollevare polveroni inutili e strumentali. In un’epoca nella quale si combatte un conflitto praticamente mondiale, alimentare inesistenti guerre di religione è insensato".

Alberto Greco