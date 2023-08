Scuola di musica, al via le iscrizioni per corsi e attività

Mentre è avviata la ricerca per un nuovo direttore, la Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" ha aperto le iscrizioni ai corsi individuali e collettivi per il 2023-2024. Sono tante le attività formative che attraverso i suoi 68 insegnanti rivolge alla popolazione di tutta l’Area Nord. "Quest’ anno, come slogan, abbiamo scelto "Suona in grande" - spiega il direttore della Fondazione, Mirco Besutti - perché nella nostra scuola la diversità e l’unicità di ogni studente si esprimono attraverso il linguaggio universale dei sogni: la musica. Da noi tutti possono crescere e diventare grandi come individui e come musicisti". Per i più disagiati economicamente sono altresì disponibili 20 borse di studio, assegnate sulla base di una graduatoria definita seguendo il criterio crescente di indicatore Isee (reddito massimo per la domanda 18.592,45 euro). Per le iscrizioni ai corsi e le domande di borsa di studio le richieste si effettuano esclusivamente attraverso il sito Internet della Fondazione (www.fondazionecgandreoli.itiscrizioni).

Inoltre è stata creata una app "ScuolaSemplice", sulla quale è possibile trovare la programmazione delle lezioni con l’indicazione di presenze e assenze. Tramite l’App si possono inoltre ricevere notifiche sulle iniziative della Scuola ed effettuare i pagamenti delle rette. Per info e iscrizioni consultare la pagina web oppure telefonare al direttore Mirco Besutti (347 9001198).

Alberto Greco