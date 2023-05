Scuola di musica ’Andreoli’, il saggio è un successo

Oltre 1.500 spettatori hanno assistito alla festa della Fondazione Scuola di Musica Andreoli, che si è svolta a Mirandola, dove è stata proposta una "maratona" musicale con centinaia di allievi di tutti gli ensemble della Scuola, proseguita dal mattino fino a tarda sera con il saggio dei gruppi di musica moderna. Ad alternarsi sono stati anche i cori "Com’è bello cantar" e "Aurora", l’orchestra "Playoung", l’"Ensemble mix", le orchestre "Parlasuonando" e "Accordi di pace", la "Young Guitar Orchestra", l’ensemble di trombe "DoReMiFaSolLaSi", la banda giovanile "John Lennon e il coro "Mousikè". "Dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia – ha detto il direttore della Fondazione Scuola di Musica, Mirco Besutti – siamo riusciti a organizzare la nostra tradizionale festa di fine anno scolastico. Abbiamo riscoperto la voglia di stare insieme e di fare musica all’aperto, all’insegna della condivisione. La partecipazione di tante persone è la conferma di come la nostra Scuola di Musica sia un punto di riferimento per moltissime famiglie dell’Area Nord di Modena". Ora si apre per la Scuola la lunga stagione estiva, fatta di concerti e iniziative, molti all’insegna della solidarietà nei confronti delle popolazioni della Romagna attraverso le associazioni Assonanza e AIdSM.

Alberto Greco