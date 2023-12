Scuola di Roccamalatina. Arriva la proroga per finire i lavori

Nel consiglio comunale dell’altra sera il sindaco Iacopo Lagazzi ha comunicato l’arrivo dell’atteso Decreto, a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara, che sancisce la "proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreti 01022019 e 30062020 - Mutui Bei 2018". Fra questi interventi, c’è anche la scuola di Roccamalatina. Ora, il nuovo termine per realizzarla e rendicontarla è fissato al 15 ottobre 2025. "Ringrazio personalmente il Ministro, i funzionari del Ministero e quelli dell’Ufficio Programmazione Scolastica della Provincia di Modena – commenta Lagazzi – che ci hanno condotto a questo importante traguardo. Un mio particolare ringraziamento voglio farlo al deputato Stefano Vaccari, che ha sposato questa causa. Una boccata d’aria che ci consente di guardare con fiducia il cantiere della nostra scuola, che da settembre è ripartito con la nuova ditta aggiudicataria. Nel corso di questi anni non tutto è andato come previsto, quindi in via prudenziale non canto vittoria, non abbasso la guardia e rimango coi piedi ben fissi a terra, consapevole del fatto che sono ancora tante le sfide". m.ped.