Scuola d’infanzia, in arrivo 70mila euro

Il Comune di Zocca si è aggiudicato un finanziamento di 70.000 euro per interventi di ristrutturazione e miglioramento delle aree interne ed esterne della scuola dell’infanzia ‘Le coccinelle’. Deriva dal bando ‘B.2.2, strutture per servizi pubblici del Gal, finanziato con risorse PSR. Il progetto presentato è di 76.957. Il Comune di Zocca è uno dei quattro enti pubblici che si sono aggiudicati questo bando. "Abbiamo lavorato gli scorsi mesi – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Sara Sandrolini (nella foto) –per partecipare a questa linea di finanziamento con l’obiettivo di riqualificare la terza aula dell’asilo di Zocca, uno spazio mai completato dal Comune sin dalla realizzazione della scuola nel 2005; l’aula, che si trova al piano interrato, è infatti ancora allo stato grezzo. Con questo progetto ci proponiamo di completarla e renderla fruibile, in modo da avere un ulteriore spazio per la scuola e per tutti; potrà diventare una mediateca e rimarrà comunque a disposizione della scuola e della comunità per attività e evenienze future". Con queste risorse saranno migliorati anche gli spazi esterni e abbattute le barriere architettoniche che – precisa la Sandrolini - "da sempre ostacolano la fruizione della ludoteca e che sarebbero state un problema anche per la futura mediateca".

w. b.