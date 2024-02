Scuola d’infanzia, partono i lavori

Posta, ieri mattina, la prima pietra di quella che diverrà la scuola dell’infanzia all’interno del nuovo polo scolastico fioranese di Spezzano. Terminati gli interventi di urbanizzazione dell’area, hanno preso quindi avvio i lavori per la realizzazione di un edificio scolastico moderno, che sostituirà l’attuale asilo Villa Rossi. Presenti, alla cerimonia, il sindaco Francesco Tosi, gli assessori Monica Lusetti e Luca Busani, la dirigente scolastica Ilaria Leonardi e il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia. "Il percorso che ha portato a questo momento importantissimo per la comunità – ha detto Tosi– è stato lungo e non privo di difficoltà. Ma oggi è un bel giorno perché diamo inizio a un progetto che aiuterà la crescita dei nostri bambini. La scuola dell’infanzia che sta per sorgere è già completamente finanziata, e sarà solo il primo degli elementi che costituirà il neo Polo scolastico spezzanese". La nuova struttura, sarà all’avanguardia rispetto alle più recenti innovazioni didattiche, alle norme antisismiche e dal punto di vista energetico, con emissioni e costi energetici quasi azzerati.