Scuola e disabilità, fondi per due milioni

Aumentano, a Sassuolo, e sfiorano quota 2 milioni di euro, le spese e le ore per il sostegno educativo, a seguito della crescita dei cosiddetti ‘alunni certificati’. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, infatti, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, mettendo in campo quasi 1,9 milioni di euro con un ulteriore spesa stanziata per le attività di assistenza nei centri estivi. Per la precisione lo stanziamento per il 2025/2026 ammonta a 1.971.174 euro, con un incremento di circa 200mila euro rispetto a quanto investito l’anno scorso. Cifra record, che da’ corso all’aumento esponenziale delle necessità riscontrate nell’ultimo quinquennio: nel 2021/22 gli alunni bisognosi di assistenza erano infatti 164, ed erano aumentati del solo 3%, arrivando a 167, l’anno scolastico successivo, quando l’impegno di spesa dell’Amministrazione si attestava poco oltre gli 1,4 milioni di euro. Nel 2023/24 l’impennata, con un aumento di alunni a 192, ovvero +15% e spese aggiuntive per 160mila euro, con trend in aumento confermatosi l’anno scorso (da 192 alunni ‘certificati’ a 210, spese aumentate dell’8,4%) e consolidatosi, appunto, in questo anno scolastico, con i 225 alunni che richiedono, oltre ad un ulteriore incremento di spesa, l’aumento del monte ore settimanale del PEA, il Personale Educativo Assistenziale, che passa da 2264 ore a 2310 ore complessive.

"Un fenomeno in forte crescita: il numero di studenti con disabilità che necessitano di sostegno educativo – registra l’assessore all’istruzione Maria Savigni - è aumentato in maniera significativa, ed il trend ha portato, in soli tre anni, a un incremento della spesa comunale di circa mezzo milione di euro" I comuni, aggiunge l’assessore, sono in difficoltà, "servono più risorse, per un impegno che è necessario garantire, e che l’amministrazione riconosce come fondamentale. L’impegno economico del Comune cresce di anno in anno, ma questa situazione rischia di mettere in difficoltà gli enti locali, chiamati a coprire gran parte delle spese per l’integrazione scolastica". Da qui l’appello di Savigni a Regione e Governo: "I Comuni – scrive Savigni - stanno facendo la loro parte, ma da soli non possono reggere a lungo questi numeri in continua crescita. Servono con urgenza più risorse da Regione e Governo, perché l’inclusione scolastica è un diritto che va garantito a tutti i bambini e ragazzi, e che rende la scuola una comunità accogliente per tutti; ma deve essere sostenuto con strumenti e fondi adeguati".

s.f.