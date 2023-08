Scuola e mondo scout in lutto Addio Annarita, prof dal cuore d’oro

Tutta la comunità – in particolare il mondo della scuola, scout e volontariato –, è in lutto per Annarita Gandolfi, insegnante di lettere e persona molto attiva nella parrocchia della Cattedrale, venuta a mancare ieri mattina dopo una lunga malattia.

La notizia della morte di Annarita ha lasciato sgomente le tante persone che la conoscevano e la stimavano per il suo spessore umano e professionale. Classe 1969, originaria del reggiano, Annarita colpiva tutti coloro che incontrava per il suo sorriso, per la disponibilità e profondità d’animo. Amici e conoscenti che ora, insieme ai famigliari, piangono la sua prematura scomparsa.

Stimata docente di lettere, prima alla scuola secondaria di primo grado Alberto Pio, era poi approdata alle superiori, al liceo Fanti. Era inoltre molto attiva nel campo del volontariato, a partire dalla comunità del Masci (adulti scout) della Cattedrale ma anche dell’Unitalsi Carpi, di cui il marito Enrico Bellentani è presidente. Oltre al marito, lascia le amate figlie Ilaria e Claudia. Tanti hanno pregato intensamente per accompagnarla nel difficile percorso: la comunità del Duomo, tre volte a settimana, si riuniva per pregare per lei e fare sentire la propria presenza. Annarita era una donna concreta, che ha saputo affrontare con dignità e compostezza ogni tappa della malattia. "Una volta preso atto della serietà della situazione – ricorda don Massimo Dotti, parroco della Cattedrale – Annarita quale grande donna che era, ricca dentro, ha deciso di ‘lavorare’ su se stessa per un cammino ulteriore, aiutata dalle Scritture e da testi per lei preziosi".

Da oggi sarà possibile portare un saluto alla salma alle camere ardenti dell’ospedale Ramazzini di Carpi (via Faloppia), dalle 15 alle 19. Sempre stasera verrà recitato il rosario in Duomo alle ore 21, mentre il funerale sarà domani, alle 9, con partenza dalla camera mortuaria e poi la santa Messa in Cattedrale a Carpi. Maria Silvia Cabri